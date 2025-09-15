كتب- أحمد أبو النجا:

أثارت قضية "الخبز المسموم" بقرية دلجا في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، جدلًا واسعًا بعدما ظهرت المتهمة "هاجر أ. ع"، الشهيرة بـ"نعمة"، في أولى جلسات محاكمتها أمام جنايات المنيا وهي تحمل طفلة رضيعة بين يديها. وطرح هذا المشهد تساؤلات قانونية مهمة: هل وجود رضيع مع الأم المتهمة يمنع صدور حكم بالإعدام حال إدانتها؟

من جانبه، قال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، إن وجود رضيع مع المتهمة لا يمنع المحكمة من الحكم عليها بالإعدام حال ثبوت إدانتها، موضحًا أن تنفيذ الحكم يتأجل فقط إلى ما بعد بلوغ الطفل عامين وانتهاء فترة فطامه.

وأضاف عبدالسلام، في تصريح خاص لمصراوي، أن نص المادة (444) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب في فبراير 2025، يقضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحُبلى إلى ما بعد مرور عامين من وضعها.

وأوضح أن هذا التعديل جاء بعدما كانت المدة المقررة سابقًا لا تتجاوز شهرين فقط، ليتم إرجاء التنفيذ على المرأة الحامل أو المرضعة لمدة عامين لحين فطام الطفل، وذلك اتساقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، حفاظًا على حق الطفل الصغير في الحياة.

وقررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة "هاجر أ."، الشهيرة بـ"نعمة"، المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة في قضية "الخبز المسموم" بقرية دلجا، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

وبدأت المأساة يوم 11 يوليو الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال أشقاء جثثًا هامدة إلى مستشفى ديرمواس المركزي، وإصابة شقيقهم الرابع بإعياء شديد قبل أن يفارق الحياة لاحقًا. كما نُقلت الطفلتان فرحة (14 عامًا) ورحمة (12 عامًا) إلى مستشفى صدر المنيا، حيث فارقت الأولى الحياة ثم لحقت بها الثانية، قبل أن يلقى الأب نفس المصير بعد أيام قليلة، ويُدفن إلى جوار أطفاله السبعة في مشهد أبكى أهالي القرية.

وعقب تحريات وتحقيقات استمرت شهرًا ونصف، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، ومثلتها أمام النيابة العامة في منزلها بقرية دلجا، فيما خرجت والدة الأطفال من مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية، وعادت إلى أسرتها في إحدى قرى محافظة بني سويف.

