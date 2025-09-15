إعلان

بسبب التصوير.. ضبط سائق سب سيدة بالمنوفية لخلاف على أولوية المرور | فيديو

11:38 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

المتهم

background

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة يعتدي بالسب والقذف على سيدة تستقل سيارة أجرة بأحد الطرق السريعة بمحافظة المنوفية، اعتراضًا على قيامها بتصويره.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مالك محل زجاج مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين قائد سيارة الأجرة التي كانت تستقلها السيدة، بسبب خلاف حول أولوية المرور.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية محافظة المنوفية ضبط سائق
