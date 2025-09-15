إعلان

مباحث الآداب تسقط سيدة أجنبية حولت شقتها وكرًا للأعمال المنافية بالتجمع

11:05 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

ضبط سيدة

كتب - علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة؛ لاتهامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل منطقة التجمع الأول.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمة – تحمل جنسية إحدى الدول – تستغل شقتها في استقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية الشقة، وتمكنت من ضبط المتهمة وبصحبتها أحد الأشخاص وسيدة أخرى تحمل الجنسية نفسها. وبمواجهتهم، أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق.

