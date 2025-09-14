في واقعة "مزارع غمازة".. الجنايات تعاقب لصوص نص الليل بُحكم رادع

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة"2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بمعاقبة 3 لصوص بقرية الشرفا جنوب الصف، بالسجن المشدد 10 سنوات في واقعة اتهامهم بسرقة "مزراع غمازة" عن طريق الإكراه في الطريق العام.

ترأس هيئة المحكمة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي، ومعوض ثروت رجب، وأمانة سر خالد شعبان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "زياد.ع"، و"أحمد.و"، و"عرفات.س"، في القضية رقم 8954 لسنة 2025 جنايات الصف، والمقيدة برقم 162 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، تهمة سرقة المجني عليه "عمرو. ر" بطريق الإكراه الواقع عليه، بان حال سير الأخير بدراجته النارية قاموا بطرحه واسقاطه أرضا، وما أن ظفروا به أشهر الأول "زياد" في وجهه سلاح ناري "طبنجة"، وأطلق عليه أعيرة مهددا إياه بإلحاق الأذي به إن لم يرضخ له ويسلمه ما بحوزته وأعقب المتهمين الثاني والثالث ذلك بأن استل كلا منهما أداة "عصا حديدة"، مُتعدين عليه بها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على دراجته النارية وهاتفه المحمول والمبلغ المالي خاصته.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين، حازوا و أحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا " مسدس"، وذخائر وعصا حديدة، دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالأوراق.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال المجني عليه "عمرو" وأكد أنه حال استقلاله دراجته النارية فوجئ بالمتهمين وآخر مجهول ملثمين مستقلين دراجتين يأمرونه بالتوقف ومحاولة الهروب قاموا بالاصطدام به واسقطوا أرضا، وأشهر الأول سلاح ناري في وجهة وأطلق أعيرة نارية، وحاول الفرار بدراجته النارية إلا أن قام المتهم الثاني والثالث بالتعدي عليه ضربا بعصا حديدية من أجل أن يستولوا على الدراجة وهاتفه ومبلغ مالي كان بحوزته، وعزي قصدهم سرقته كرهاً عنه.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أدانت اللصوص بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات.