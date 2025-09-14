الداخلية تكشف ملابسات ادعاء سيدة باقتحام الشرطة لمنزلها بالمنوفية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حقيقة منشورين مدعومين بمقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا ادعاء صاحبة الحساب بقيام رجال الشرطة باقتحام منزلها وتحطيم محتوياته وإلقاء القبض على شقيقتها دون وجه حق بالمنوفية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 أغسطس المنقضى وبناءً على إجراءات مقننة تم ضبط شقيقة القائمة بالنشر (لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة مركز شرطة الباجور) لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتها كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه فى إطار من الشرعية والقانون، كما تبين أن القائمة على النشر متواجدة خارج البلاد وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.