إعلان

الداخلية تكشف ملابسات ادعاء سيدة باقتحام الشرطة لمنزلها بالمنوفية

05:33 م الأحد 14 سبتمبر 2025

صاحبة المنشور الكاذب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حقيقة منشورين مدعومين بمقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا ادعاء صاحبة الحساب بقيام رجال الشرطة باقتحام منزلها وتحطيم محتوياته وإلقاء القبض على شقيقتها دون وجه حق بالمنوفية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 أغسطس المنقضى وبناءً على إجراءات مقننة تم ضبط شقيقة القائمة بالنشر (لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة مركز شرطة الباجور) لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتها كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه فى إطار من الشرعية والقانون، كما تبين أن القائمة على النشر متواجدة خارج البلاد وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة اقتحام المنوفية منشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام