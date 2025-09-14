كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العناصر المشار إليها بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة أسيوط، أحدهم محكوم عليه بالإعدام، والآخرون صادر ضدهم أحكام بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "قتل – مخدرات – سلاح ناري – سرقة بالإكراه".

كما أسفرت المداهمات عن ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات تزن أكثر من 180 كيلو جرامًا متنوعة بين (حشيش – شابو – استروكس – بودر – هيروين – كوكايين – أفيون)، بالإضافة إلى ترسانة من الأسلحة بلغت 104 قطع سلاح ناري، شملت (58 بندقية خرطوش – 30 بندقية آلية – 9 فرد خرطوش – 6 طبنجات – رشاش جرينوف).

وبحسب التقديرات الأمنية، تجاوزت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 55 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.