أمن المنافذ يضبط آلاف المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

11:50 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

مخالفات مرورية

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب وتشديد الإجراءات الأمنية بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3271 مخالفة مرورية متنوعة، و77 قضية في مجال الأمن العام، إلى جانب تنفيذ 288 حكمًا قضائيًا متنوعًا. كما تمكنت الأجهزة من ضبط قضيتين بتزوير المستندات.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى تشديد الرقابة على المنافذ، والتصدي الحاسم لمحاولات التهريب بمختلف صورها، وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في تلك الجرائم، بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار الداخلي.

مخالفة مرورية وزارة الداخلية
