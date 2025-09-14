قرار قضائي جديد ضد "عبده شارون" أخطر تاجر مخدرات في حدائق القبة

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهم عبده شارون، أخطر تاجر مخدرات بالمنطقة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذ منطقة حدائق القبة وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن لحظة ضبط المتهم ومحاولة أسرته عرقلة القوات الأمنية أثناء تنفيذ عملية القبض عليه.

وبالفحص، تبين أن المتهم عنصر جنائي سبق اتهامه في قضيتي "اتجار في المخدرات" و "حيازة سلاح أبيض"، وتم ضبطه بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، أثناء مرور قوة أمنية لاحظت قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة في دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وضبطت القوة بحوزته كمية من مخدري "الآيس" و"الحشيش"، إضافة إلى سلاح أبيض، وخلال عملية الضبط، حاولت شقيقتاه (تم ضبطهما لاحقًا) تهريبه من أيدي القوات، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة على الموقف دون أي تجاوز.

وكشفت التحريات أن إحدى الشقيقتين قامت بتصوير المقطع المشار إليه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتشويش على الرأي العام وعرقلة الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟