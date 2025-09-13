إعلان

تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية العجوزة" لـ12 أكتوبر

07:27 م السبت 13 سبتمبر 2025

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات مستأنف بدر، إعادة محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 12 أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين وآخرين لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

محكمة جنايات مستأنف بدر محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية خلية العجوزة
