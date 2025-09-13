قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "لوليتا" المتهمة بنشر الفسق والفجور

كتب- أحمد عادل:

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات محاكمة البلوجر "لوليتا" في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتتنافى مع قيم المجتمع، إلى جلسة 4 أكتوبر للاطلاع.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة القضية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "لوليتا" في دائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، عقب ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بنشر فيديوهات تخالف الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



