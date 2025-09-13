الداخلية تداهم نادٍ صحي بالهرم وتضبط شبكة دعارة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شبكة دعارة استغلت نادٍ صحي "غير مرخص" كائن بدائرة قسم الأهرام بالجيزة، بعد أن حوله القائم على إدارته إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم استغل النادي في استقطاب راغبي المتعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية الموقع، وألقت القبض على مدير المكان وسيدتين وشخص آخر، حيث اعترفوا جميعًا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟