ضبط 10 متسولين في العجوزة.. بينهم أطفال

12:47 م السبت 13 سبتمبر 2025

ضبط متسولين - تعبيرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، أثناء قيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويه داخل إحدى دور الرعاية.

مباحث رعاية الأحداث ضبط متسولين محافظة الجيزة
