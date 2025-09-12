تحرير 127 مخالفة لمحلات خالفت قرار ترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة



كتب - عاطف مراد:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحرير 127 مخالفة بحق المحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وجاءت تلك الإجراءات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص باتخاذ التدابير اللازمة ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال متابعة دقيقة ومستمرة لحركة الأنشطة التجارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارٍ مواصلة الحملات لضمان التزام جميع المحلات بالقرارات المقررة.