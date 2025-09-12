ضبط عملات أجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه في السوق السوداء



كتب - عاطف مراد:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لجرائم المضاربة في العملات، بعدما أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه.

جاءت الجهود بقيادة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حيث جرى ضبط المتورطين في نشاط الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بقصد التربح غير المشروع على حساب الاقتصاد الوطني.

واتُخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، فيما شددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة كل أشكال التلاعب في النقد الأجنبي لحماية الاستقرار الاقتصادي للبلاد.