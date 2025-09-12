ضبط مدير نادٍ صحي غير مرخص يستغله لأعمال منافية للآداب بالنزهة

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص أدار ناديًا صحيًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، حيث استغله في ممارسة أنشطة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم، الذي سبق اتهامه في قضايا جنائية، حوّل النادي الصحي إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب دون تمييز، مستهدفًا الباحثين عن المتعة الحرام نظير أموال، وهو ما استدعى التدخل السريع من الأجهزة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات النادي وضبطت المتهم وبصحبته 7 سيدات و5 رجال، من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية سابقة. وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة تلك الأنشطة غير المشروعة داخل المكان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع تأكيد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لمواجهة الانحراف وحماية القيم والأخلاق العامة.