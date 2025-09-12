مصرع 3 عناصر مسلحة وضبط ترسانة سلاح ومخدرات بالملايين في القليوبية



كتب - عاطف مراد:



لقي 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة مصرعهم خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظتي القليوبية والغربية، وذلك أثناء ملاحقة البؤر الإجرامية المتورطة في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين من أصحاب سجلات جنائية تضمنت قضايا شروع في قتل، والاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والسرقة بالإكراه، والخطف، والبلطجة.

وتمكنت القوات من ضبط باقي أفراد التشكيل، وبحوزتهم 311 كجم من المواد المخدرة المتنوعة شملت (حشيش – إستروكس – هيدرو – شادو – هيروين – بودر)، إلى جانب 31 قطعة سلاح ناري بينها 4 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش، و18 فرد خرطوش.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 46 مليون جنيه، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة البؤر الإجرامية الخطيرة وحماية المجتمع من جرائم المخدرات والسلاح.