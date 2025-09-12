إعلان

مصرع 3 عناصر مسلحة وضبط ترسانة سلاح ومخدرات بالملايين في القليوبية

12:16 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الداخلية تسقط 3 عناصر خطيرة وتضبط ترسانة مخدرات بالملايين (4)
  • عرض 4 صورة
    الداخلية تسقط 3 عناصر خطيرة وتضبط ترسانة مخدرات بالملايين (2)
  • عرض 4 صورة
    الداخلية تسقط 3 عناصر خطيرة وتضبط ترسانة مخدرات بالملايين (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - عاطف مراد:


لقي 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة مصرعهم خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظتي القليوبية والغربية، وذلك أثناء ملاحقة البؤر الإجرامية المتورطة في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين من أصحاب سجلات جنائية تضمنت قضايا شروع في قتل، والاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والسرقة بالإكراه، والخطف، والبلطجة.

وتمكنت القوات من ضبط باقي أفراد التشكيل، وبحوزتهم 311 كجم من المواد المخدرة المتنوعة شملت (حشيش – إستروكس – هيدرو – شادو – هيروين – بودر)، إلى جانب 31 قطعة سلاح ناري بينها 4 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش، و18 فرد خرطوش.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 46 مليون جنيه، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة البؤر الإجرامية الخطيرة وحماية المجتمع من جرائم المخدرات والسلاح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الشرطة ضبط ترسانة مخدرات المواد المخدرة والأسلحة النارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب