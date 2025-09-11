إعلان

رعب في الشارع.. تفاصيل الهجوم بكلب وسلاح على سائق بالجيزة| فيديو

03:43 م الخميس 11 سبتمبر 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى أظهر استغاثة الأهالى من قيام مجموعة أشخاص بممارسة أعمال بلطجة والتعدى على قائد مركبة "توك توك" باستخدام سلاح أبيض وكلب بمنطقة الأهرام بالجيزة.

وتبين من الفحص أن الواقعة كانت مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 أشخاص وطرف ثانٍ مكون من شخص واحد، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام. وخلال المشاجرة تبادل الطرفان الاعتداء بالضرب، فيما استعان أحد أفراد الطرف الأول بكلب لترويع الطرف الآخر.

وتمكنت القوات من تحديد وضبط المتورطين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والكلب المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات ناتجة عن المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تسليم الكلب للجهات البيطرية المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاعتداء على سائق الجيزة سلاح أبيض منطقة الأهرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى للبصر بمستشفى بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل