رعب في الشارع.. تفاصيل الهجوم بكلب وسلاح على سائق بالجيزة| فيديو

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى أظهر استغاثة الأهالى من قيام مجموعة أشخاص بممارسة أعمال بلطجة والتعدى على قائد مركبة "توك توك" باستخدام سلاح أبيض وكلب بمنطقة الأهرام بالجيزة.

وتبين من الفحص أن الواقعة كانت مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 أشخاص وطرف ثانٍ مكون من شخص واحد، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام. وخلال المشاجرة تبادل الطرفان الاعتداء بالضرب، فيما استعان أحد أفراد الطرف الأول بكلب لترويع الطرف الآخر.

وتمكنت القوات من تحديد وضبط المتورطين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والكلب المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات ناتجة عن المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تسليم الكلب للجهات البيطرية المختصة.