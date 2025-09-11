عثر عليه داخل صندوق قمامة.. قرار جديد من النيابة بشأن طفل المعادي



كتب - محمود الشوربجي:

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بالتصريح دفن جثة طفل حديث الولادة، عُثر عليه داخل صندوق قمامة بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة عرب المعادي، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية للطفل لمعرفة سبب الوفاة، وأمرت رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وتلقت الشرطة بلاغًا من الأهالي عن تجمع كلاب ضالة حول صندوق القمامة، وعند المعاينة تبين وجود جثة الطفل ملفوفة في قطعة قماش، فتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما استمعت النيابة لأقوال شهود العيان، وأكدت استمرار التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد مرتكبيه.