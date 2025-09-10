"كاميرا تفضح لصوصا أجانب".. سرقوا سيارة في وضح النهار

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصين أثناء تحطيم زجاج سيارة وسرقة ما بداخلها بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أن مالك السيارة، وهو صاحب مكتب يقيم بالجيزة، فوجئ بتاريخ 29 أغسطس 2025 بكسر زجاج مركبته وسرقة محتوياتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد وضبط المتهمين، وتبيّن أنهما يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية. وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بالفيديو.

وأرشد المتهمان عن جميع المسروقات التي جرى الاستيلاء عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.