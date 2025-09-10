أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

كتب - عاطف مراد:

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أنحاء الجمهورية، عبر حملات مرورية استهدفت مواجهة المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط 106054 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها القيادة دون تراخيص، تجاوز السرعة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات متعلقة بشروط التراخيص.

كما جرى فحص 2206 من قائدي المركبات للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 132 حالة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي الطريق الدائري الإقليمي، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الانضباطية في مناطق الأعمال، وتمكنت من ضبط 1040 مخالفة مرورية متنوعة، بينها تحميل ركاب بطرق غير قانونية، ومخالفات خاصة بالمتانة وشروط التراخيص.

كما أسفرت الفحوص الطبية عن ضبط 13 حالة تعاطي لمواد مخدرة بين 146 سائقًا، إلى جانب ضبط 9 أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية بإجمالي 13 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة.

وأكدت الداخلية استمرار الحملات المرورية لضمان سيولة الحركة وحماية أرواح المواطنين