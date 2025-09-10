إعلان

مخدرات بـ 55 مليون جنيه.. الداخلية تُنهي أسطورة عنصرين خطرين بقنا

11:13 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب - عاطف مراد:

لقي عنصرين جنائيين شديدي الخطورة مصرعهما خلال مواجهة مسلحة مع قوات الشرطة بمحافظة قنا، وذلك أثناء ملاحقة أمنية استهدفت مجموعة متورطة في جرائم قتل وترويج مواد مخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن اختباء المتهمين بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم، حيث أطلقا النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الرصاص، ما أسفر عن مصرعهما في الحال.

وخلال المداهمات تم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة تضمنت 244 كيلوجرامًا من الحشيش والشابو والهيدرو، إضافة إلى 1800 قرص مخدر.

كما تم التحفظ على أسلحة نارية بينها 3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 54 مليون جنيه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حملات امنية قوات الشرطة جرائم قتل مخدرات
