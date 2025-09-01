إعلان

الداخلية تضبط زوجين يديران كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالقاهرة

03:44 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

سجن - تعبيرية

كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص وزوجته لتدشين كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالقاهرة.
وأفادت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بأن المتهمين قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، والزعم بمنح المتقدمين دورات تدريبية توفر لهم فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المشار إليه، وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من العقود ودفاتر الاتفاق بين الطلاب والكيان، وشهادات وهمية منسوبة للكيان، وإيصالات تحصيل نقدية، وعدد من الكارنيهات والأختام المنسوبة للكيان، وكارنيهات منسوبة لجهات مختلفة، وكمية من الكروت الدعائية للكيان.
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

