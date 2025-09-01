إعلان

الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي طعون على جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

03:18 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب- محمود الشوربجي:

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تتلق أي طعون بشأن عمليتي الاقتراع والفرز في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في دوائر محافظات الغربية، بني سويف، الاسماعيلية، الأقصر، والوادي الجديد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً صباح الخميس المقبل، يعقبه مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الهيئة لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات جولة الإعادة.

وانتهت الخميس الماضي، جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد، على مستوى 5 دوائر بالنظام الفردي في محافظات الغربية، بني سويف، الاسماعيلية، الأقصر، والوادي الجديد.

