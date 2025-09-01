إعلان

ضبط تاجر بالمنيا وبحوزته كنز أثري ضخم يضم 577 قطعة | صور

02:58 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
    ضبط تاجر بالمنيا وبحوزته كنز أثري ضخم يضم 577 قطعة (3)
    ضبط تاجر بالمنيا وبحوزته كنز أثري ضخم يضم 577 قطعة (2)
    ضبط تاجر بالمنيا وبحوزته كنز أثري ضخم يضم 577 قطعة (4)
كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية، برئاسة اللواء إبراهيم ملك مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، من ضبط تاجر أدوات منزلية بحوزته 577 قطعة أثرية تمهيدًا للاتجار بها.

كانت معلومات وتحريات شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت حيازة المتهم – مقيم بمحافظة المنيا – لعدد من القطع الأثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه وبحوزته 577 قطعة أثرية متنوعة، تضم تماثيل وتمائم ورؤوس تماثيل وأواني وعملات معدنية ومجسمات فخارية.

وبفحص المضبوطات، أكدت الجهات المختصة أثريتها، وأنها تعود للعصور المصرية القديمة المختلفة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بأن القطع المضبوطة ناتجة عن أعمال حفر في إحدى المناطق الجبلية، وأنه كان يحتفظ بها بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية كنز أثري قطعة أثرية محافظة المنيا
