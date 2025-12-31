بطائرات مسيرة.. تضرر ميناء وخط أنابيب غاز روسي بسبب هجوم أوكراني



وكالات

قالت إدارة إقليمية روسية، اليوم الأربعاء، إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بالبنية التحتية لميناء في مدينة توابسي المطلة على البحر الأسود وبخط لأنابيب الغاز في منطقة سكنية، مضيفة أنه لم ترد بلاغات عن وقوع إصابات.

وأضاف مقر العمليات في منطقة كراسنودار، إنه تم إرسال فرق الطوارئ لإصلاح الأضرار، مضيفا أن رصيف الميناء تضرر.

وقالت قناة شوت، وهي قناة إخبارية لديها مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، إن دوي سلسلة من الانفجارات سُمع في توابسي في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وإن سكان إحدى المناطق أبلغوا عن اندلاع حريق.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا تظهر حريقا كبيرا مشتعلا من بعيد في ظلام الليل.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من كييف عن الهجوم، ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الأمر أو من حجم الأضرار.

ويشكل ميناء توابسي أحد المنافذ الرئيسية الروسية على البحر الأسود للمنتجات النفطية، وترتكز أنشطته على مصفاة توابسي التابعة لشركة روسنفت والموجهة للتصدير ولديها القدرة على معالجة نحو 240 ألف برميل يوميا وتوفر منتجات مثل النفتا وزيت الوقود والديزل.

وتعرض الميناء والمصفاة مرارا لهجمات أوكرانية بطائرات مسيرة خلال الحرب التي شنتها روسيا منذ ما يقرب من 4 سنوات، إذ أفادت تقارير أن الضربات السابقة تسببت في اندلاع حرائق وعطلت العمليات في بعض الأحيان.

وفي سياق متصل، قالت السلطات الروسية، إن أوكرانيا شنت سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أمس الثلاثاء، استهدفت موسكو وأجزاء من غرب روسيا وشبه جزيرة القرم، مما أدى إلى إصابة شخص بالقرب من العاصمة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت ما مجموعه 27 طائرة أوكرانية مسيرة خلال 3 ساعات بداية من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، منها 3 طائرات فوق منطقة موسكو.

وقال أندريه فوروبيوف حاكم منطقة موسكو، إن 21 طائرة أوكرانية مسيرة تم إسقاطها خلال اليوم بالمنطقة، وأصيب مدني نتيجة للهجوم.

وتأتي الهجمات بعد يوم من اتهام روسيا لكييف بمحاولة شن هجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، دون تقديم أدلة على ذلك.

ورفضت أوكرانيا هذا الاتهام ووصفته، أنه لا أساس له ويهدف إلى عرقلة المحادثات الرامية لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا عليها منذ ما يقرب من أربع سنوات.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السلطات المعنية القول: إن التيار الكهربائي انقطع في بلدة على مشارف موسكو بعد عطل فني في منشأة إقليمية للطاقة.

وقالت قناة شوت الإخبارية، إن الانقطاع طال نحو 100 ألف من السكان، ولا يوجد حاليا ما يشير إلى أن الانقطاع مرتبط بأوكرانيا، وفقا للغد.