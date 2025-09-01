وزير الرياضة يهنئ رئيس النيابة الإدارية بتوليه المنصب الجديد | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد رئيسًا للهيئة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان، إن الوزير رافقه خلال الزيارة المستشاران القانونيان للوزارة محمد علاء المهدي ومحمد دياب، فيما حضر اللقاء من جانب النيابة الإدارية كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمد الشناوي عن سعادته بزيارة وزير الشباب والرياضة، مقدمًا له الشكر والتقدير، ومتمنيًا له التوفيق في مهام عمله.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي اعتزازه بالمكانة الرفيعة للنيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية العريقة، مشيدًا بدورها في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة، معربًا عن ثقته في استمرار هذا الدور تحت قيادة المستشار محمد الشناوي.

