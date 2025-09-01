الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كتب- محمود الشوربجي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول (6 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) بحوزتهم "2 سلاح أبيض"، طرف ثان "5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" "أحدهم مصاب بجرح قطعى بالرأس وآخر بالذراع الأيمن" – مقيمين بدئرة قسم شرطة ثان الرمل" بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء؛ وذلك لوجود خلافات بين الطرفين تبادلوا خلالها التعدي بالضرب مستخدمين الأسلحة البيضاء محدثين الإصابات المشار إليها وتلفيات بسيارة "ملاكي" تصادف وقوفها بمحل البلاغ.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

