"دعاء" تطلب الخُلع: "نزلني من العربية في شارع ضلمة ومشي"

كتبت – فاطمة عادل:

تقدّمت "دعاء. ع"، البالغة من العمر 28 عامًا، بدعوى خُلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمّع الخامس، مبررة طلبها بعدم قدرتها على الاستمرار في الحياة الزوجية، بعدما تعرضت لموقف تصفه بأنه "لن تنساه طوال حياتها"، حين تركها زوجها بمفردها في ساعة متأخرة من الليل، قائلة: "رماني في شارع ضلمة وسابني ومشي".

بدأت "دعاء" حديثها قائلة: "اتجوزته من حوالي سنتين، بعد ما وافقت على ارتباطنا اللي جه بسرعة ومن غير تفكير طويل، كنت فاكرة إني لقيت شريك حياتي اللي هيحبني ويخاف عليّا، لكن مع الوقت اكتشفت إنه شخص عديم المسؤولية، ولا يهتم غير بنفسه".

تابعت الزوجة: "كنا راجعين من فرح، وحصل بينا نقاش عادي جدًا، لقيته فجأة وقف العربية في شارع ضلمة، وطلب مني أنزل، وكنت متخيلة أنه يمازحني، لكنه فعلاً نزلني من العربية وفضل يزعق ويقول: (مش قادرة أستحملك)، وبعدها ركب العربية وسابني ومشي، لقيت نفسي لوحدي في وقت متأخر من الليل، وكنت مرعوبة ومش عارفة أعمل إيه".

وأضافت: "لم أصدق أن زوجي، الذي يُفترض أن يكون سندًا لي، يتخلى عني بهذه الطريقة، دون أن يفكر في ما قد يحدث لي أو كيف سأعود إلى المنزل، في تلك اللحظة، شعرت بأنني بلا قيمة لديه، ولا أُمثّل له شيئًا".

وواصلت الزوجة: "هذا الموقف جعلني أعيد النظر في كل شيء، كيف يمكنني الاستمرار مع شخص لا يملك ذرة من المسؤولية؟ حاولت التحدث إليه بعد الحادثة، ومنحته فرصة لتفسير ما فعله، لكنه تعامل مع الأمر باستهانة وكأن شيئًا لم يكن، حينها، اتخذت قراري الحاسم بطلب الخُلع".

واختتمت دعاء حديثها قائلة: "انعدمت بيننا المودة وكل يوم كنت أشعر بالخوف من البقاء معه، لم أرد الانتظار حتى أجد نفسي في موقف أسوأ، لذلك طلبت الطلاق، لكنه رفض، فلم أجد أمامي سوى اللجوء إلى المحكمة".

وأقامت "دعاء" دعوى الخُلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تحت رقم 839 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام القضاء، دون صدور حكم نهائي حتى الآن.