كتب- أحمد عادل:

كشف والد "رنا"، إحدى فتيات حادث مطاردة طريق الواحات، حقيقة ما تردد عن وجود تصالح مع المتهمين أو التنازل عن القضية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن ما نُشر حول التصالح مع أسر المتهمين بمقابل مادي لا أساس له من الصحة.

وأضاف: "اطلعنا على الأخبار المتداولة بشأن تصالحنا مع المتهمين، وهذا الكلام غير صحيح، وغدًا ستكون هناك جلسة والجميع سيتابع ما سيحدث فيها، ومن له حق سيسترده بالقانون".

وكانت محكمة جنح أكتوبر، قررت تأجيل محاكمة 3 طلاب وسائق للنقل الذكي، في اتهامهم بمطاردة فتاتين، والتسبب في إصابتهن، بعد اصطدام سيارتهما بسيارة نقل كانت متوقفة على طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر، لجلسة 1 سبتمبر المقبل، للإعلان بالادعاء المدني وسداد الرسوم.