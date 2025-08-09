قطع في الأذن.. تفاصيل اعتداء عمال مطعم شهير على زبون بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تجري نيابة أكتوبر، التحقيق مع عدد من العاملين بأحد فروع مطعم شهير بمدينة السادس من أكتوبر، لاتهامهم بالتعدي على أحد الزبائن وإصابته بقطع في الأذن اليسرى وتلف بالأعصاب، إثر مشاجرة داخل المطعم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة بين المجني عليه وعدد من العاملين بالمطعم، وبالانتقال والفحص تبين أن مشادة كلامية نشبت بينهم تطورت إلى اعتداء باستخدام أداة حادة، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بقطع في الأذن.

أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، وقررت حجز المتهمين على ذمة التحقيقات.