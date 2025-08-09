إعلان

بعد تداول فيديو.. ضبط سائق سيارة متهور عرّض حياته والآخرين للخطر في أكتوبر

04:16 م السبت 09 أغسطس 2025

ضبط سائق سيارة متهور

background

كتب- علاء عمران:


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة يسير برعونة على طريق المحور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.


بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة القسم). وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة في إطار اللهو.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها.



ضبط سائق سيارة وزارة الداخلية
