بعد تداول فيديو.. ضبط سائق سيارة متهور عرّض حياته والآخرين للخطر في أكتوبر
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة يسير برعونة على طريق المحور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة القسم). وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة في إطار اللهو.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها.
