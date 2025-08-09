كتب- علاء عمران:



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة يسير برعونة على طريق المحور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.



بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة القسم). وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة في إطار اللهو.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها.





