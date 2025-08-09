كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص وسيدتان أثناء تعاطي المواد المخدرة بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تم تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو (عنصر جنائي، وسيدتان – جميعهم مقيمون بالقاهرة)، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس وسلاح أبيض.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

