اليوم.. الداخلية تطرح كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

كتب- علاء عمران:

بدأت وزارة الداخلية، اليوم السبت، في توفير كراسات الالتحاق الخاصة بقبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور – إناث) بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، للعام الدراسي 2025 – 2026، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي)، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.

ويشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية، وألا يزيد عن 25 سنة في أول أكتوبر 2025، وألا يقل طوله عن 160 سم للإناث و165 سم للذكور، وألا يزيد وزنه عن ناتج طرح 100 سم من طوله (الوزن = الطول – 100)، مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.

شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي) من أي عام دراسي سابق، بحد أدنى 60%.

ألا يقل مجموع درجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي منها نهائيًا.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائي.

أن يستوفي شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، مع التعهد كتابيًا بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.

أن يقر بقبوله العمل في أي موقع شرطي وفقًا لاحتياجات العمل.

كما يشترط على المتقدم، أثناء إجراء الاختبار الطبي، تقديم أشعة عادية حديثة على الصدر، مرفقًا بها تقرير من أحد المستشفيات الحكومية أو الجامعية، ممهورًا بخاتم شعار الجمهورية.