اليوم.. أولي جلسات محاكمة حسن راتب بتهمة غسيل الأموال

كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ المحكمة الاقتصادية، اليوم أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب في اتهامه بـ غسل الأموال، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الآثار الكبرى".

في أبريل 2022، كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على البرلماني السابق علاء حسانين، و5 سنوات على حسن راتب، وتغريم كل منهما مليون جنيه، في القضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي وصفت فيها المحكمة أفعالهما بأنها "خيانة للأمانة الوطنية"، مؤكدة أن الآثار ملك عام لا يجوز التفريط فيه.

تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال كشفت أن المتهمين تورطا في أنشطة إجرامية منظمة امتدت منذ عام 2013، شملت الاتجار غير المشروع في الآثار وغسل الأموال المتحصلة منها، مستغلين الموارد المالية والنفوذ لتأسيس شبكة معقدة تهدد الإرث الحضاري المصري.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم علاء حسانين، مالك شركة أبر إيجيبت للرخام، قام بغسل أموال بلغت 32 مليونًا و15 ألف جنيه ناتجة عن هذه الأنشطة غير المشروعة.

القضية بدأت ببلاغ تقدم به المحامي د. هاني سامح إلى النيابة العامة، اتهم فيه الثنائي حسن راتب وعلاء حسانين بالضلوع في عمليات الاتجار بالآثار وغسل الأموال على مدى عقد كامل.