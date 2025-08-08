"قمر – 11".. لوحة سيارة مميزة في مزاد إلكتروني بـ820 ألف جنيه

كتب- صابر المحلاوي:

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية عددًا من اللوحات المعدنية المميزة ضمن مزادها الإلكتروني المستمر عبر الموقع الرسمي، حيث شهدت المزايدة على اللوحة (ق م ر – 11) إقبالًا لافتًا، بعد أن وصل سعرها حتى الآن إلى 820 ألف جنيه، على أن تنتهي المزايدة غدًا السبت 9 أغسطس 2025.

خطوات المشاركة في المزاد:

الدخول على بوابة مرور مصر الإلكترونية واختيار خدمة "لوحتك".

تسجيل الدخول بكتابة البيانات المطلوبة بدقة، ثم الضغط على "تسجيل الدخول".

النقر على "كوّن لوحتك الآن".

إدخال أرقام وحروف اللوحة المطلوبة، ثم الضغط على "بحث".

إرسال الطلب لإدارة الموقع ليتم إدراجه في اللوحات المطروحة للمزاد.

في حالة الفوز، يمكن السداد إلكترونيًا باستخدام البطاقة الائتمانية أو نقدًا في أحد فروع البنوك المعتمدة.





