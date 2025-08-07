انهيار عقار سكني في الجيزة ومصادر تُعلن وجود إصابات

كتب - علاء عمران:

انهار عقار سكني مكون من طابقين صباح اليوم الخميس في منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة، في حادث جديد يُضاف إلى سلسلة انهيارات العقارات القديمة، ما أسفر عن إصابة عدد من السكان، وفقًا لمصادر أمنية وطبية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وبدأت في نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، بينما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول موقع الانهيار لتأمين المنطقة.

ويجري حاليًا حصر أعداد المصابين، على أن نوافيكم بالتفاصيل الكاملة فور الانتهاء من أعمال الحصر والإنقاذ.