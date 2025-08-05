كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح ومباشرة عمل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، باستثناء 9 لجان فرعية في 5 محافظات، من بينها الدقهلية والمنيا والبحيرة، حيث تتم متابعة استكمال إجراءات الفتح والتصويت في تلك اللجان.

ويتابع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، التواصل مع رؤساء اللجان العامة والفرعية لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتوافد المواطنين على اللجان، وسير التصويت خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني لاقتراع انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 4 و5 أغسطس داخل مصر، بمشاركة 428 مرشحًا على 100 مقعد فردي، وقائمة واحدة على 100 مقعد بنظام القوائم. يحق لـ63 مليون ناخب التصويت في 8.286 لجنة تحت إشراف قضائي، وبمشاركة واسعة من منظمات محلية ودولية ووسائل إعلام معتمدة.