في قبر جماعي.. العثور على 32 جثة مقطوعة بالمكسيك



وكالات

أكدت النيابة العامة في المكسيك، العثور على 32 جثة مقطوعة أثناء عمليات البحث التي جرت خلال الفترة بين 30 يوليو و2 أغسطس.

وأشارت النيابة العامة في ولاية جواناخواتو بوسط البلاد إلى أن الجثث تم العثور عليها في قبر جماعي بمدينة لاكاليرا في الولاية.

وأضافت أنه تم التعرف على هويات 15 شخصا من أصل الـ 32، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الجثث كانت مقطوعة، ولذلك تطلب فحصها استخدام أساليب خاصة للتعرف على هويات أصحابها.

ولم تكشف النيابة العامة المزيد من المعلومات عن الأشخاص الذين تم العثور على جثثهم أو سبب وفاتهم.

تجدر الإِشارة إلى أن المكسيك تشهد منذ سنوات أعمال عنف واسعة في مختلف المناطق في البلاد، متعلقة بأنشطة العصابات المسلحة وتجار المخدرات.