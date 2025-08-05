إعلان

في قبر جماعي.. العثور على 32 جثة مقطوعة بالمكسيك

03:56 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

المكسيك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أكدت النيابة العامة في المكسيك، العثور على 32 جثة مقطوعة أثناء عمليات البحث التي جرت خلال الفترة بين 30 يوليو و2 أغسطس.

وأشارت النيابة العامة في ولاية جواناخواتو بوسط البلاد إلى أن الجثث تم العثور عليها في قبر جماعي بمدينة لاكاليرا في الولاية.

وأضافت أنه تم التعرف على هويات 15 شخصا من أصل الـ 32، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الجثث كانت مقطوعة، ولذلك تطلب فحصها استخدام أساليب خاصة للتعرف على هويات أصحابها.

ولم تكشف النيابة العامة المزيد من المعلومات عن الأشخاص الذين تم العثور على جثثهم أو سبب وفاتهم.

تجدر الإِشارة إلى أن المكسيك تشهد منذ سنوات أعمال عنف واسعة في مختلف المناطق في البلاد، متعلقة بأنشطة العصابات المسلحة وتجار المخدرات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المكسيك العثور على 32 جثة مقطوعة بالمكسيك النيابة العامة في المكسيك النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"