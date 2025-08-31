إعلان

مصرع شخص سقط من مصعد داخل موقع هندسي بالعاصمة الإدارية

02:53 م الأحد 31 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة عامل داخل موقع هندسي بالعاصمة الإدارية اليوم الأحد.

تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة إغماء بجوار المدينة الرياضية.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وجود حالة وفاة نتيجة سقوط من مصعد بالطابق الثاني بموقع هندسي تابع لإحدى الشركات.

ويستمع رجال المباحث لأقوال القائمين على الموقع للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة تمهيدا لنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

