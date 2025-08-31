تفاصيل سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع وقائمة المسروقات

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل سرقة بعض المتعلقات من فيلا المطرب حماده هلال بالتجمع الخامس.

المصدر قال في تصريحات لمصراوي إن "هلال" حرر محضرًا باكتشافه سرقة (قرط ذهبي - هاتف محمول - إكسسوارات حريمي) ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

ضباط المباحث انتقلوا إلى محل البلاغ للمعاينة وفحص كاميرات المراقبة ومراجعة قائمة العاملين والمترددين على الفيلا لتحديد وضبط السارق.

