تفاصيل سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع وقائمة المسروقات

01:50 م الأحد 31 أغسطس 2025

حمادة هلال

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل سرقة بعض المتعلقات من فيلا المطرب حماده هلال بالتجمع الخامس.

المصدر قال في تصريحات لمصراوي إن "هلال" حرر محضرًا باكتشافه سرقة (قرط ذهبي - هاتف محمول - إكسسوارات حريمي) ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

ضباط المباحث انتقلوا إلى محل البلاغ للمعاينة وفحص كاميرات المراقبة ومراجعة قائمة العاملين والمترددين على الفيلا لتحديد وضبط السارق.

