الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالإدارات العامة لقطاع الأمن الاقتصادي على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1397 قضية متنوعة في مجال شرطة النقل والمواصلات، و3414 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، إضافة إلى 487 قضية ضرائب وجمارك، و124 قضية متنوعة بمجال شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية.

