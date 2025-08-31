المرور يضبط 115 ألف مخالفة ويفحص 2377 سائقًا خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الجهود عن ضبط 114 ألفًا و286 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، والمواقف العشوائية.

كما تم فحص 2224 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 134 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات الانضباطية بالطريق الدائري الإقليمي، جرى ضبط 1077 مخالفة مرورية، وفحص 153 سائقًا تبين إيجابية 13 منهم لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 22 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة المرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري على جميع الطرق.

