بلاغ طبيب يورط طليق ممثلة شهيرة والشرطة تداهم فيلته بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

في استجابة لبلاغ طبيب، اصطحبت قوات الشرطة طليق ممثلة شهيرة إلى قسم شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة؛ لاتهامه بإزعاج جيرانه وإقامة حفل بدون الحصول على تصريح.

شرطة النجدة تلقت بلاغا من طبيب يتهم جاره "طليق الممثلة" بإقامة حفل صاخب في وقت متأخر من الليل. بالانتقال والفحص، تبين أن المشكو في حقه "رجل أعمال" أقام حفلا بالفيلا سكنه مستعينًا بـ"دي جي".

تحفظت الشرطة على طليق الممثلة ومنظم الحفل تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة.

