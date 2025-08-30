كتب – أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي "بأسلوب المغافلة" من داخل أحد المحال التجارية بمحافظة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بتاريخ 25 الجاري، تلقى قسم شرطة أول طنطا بلاغًا من إحدى السيدات، عاملة بالمحل المشار إليه ومقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بأن شخصًا دخل المحل وطلب بعض المستلزمات، وأثناء قيامها بإحضارها له، استغل غفلتها وسرق مبلغًا ماليًا.

وبالفحص والتحريات، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، تبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

