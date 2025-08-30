إعلان

فيديو صادم.. شاب يتحرش بسيدة والداخلية تتحرك

04:42 م السبت 30 أغسطس 2025

ضبط شاب

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تحرش أحد الأشخاص بسيدة أثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه عقب الفحص والتحري تم تحديد وضبط قائد الدراجة النارية الظاهر في الفيديو، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة القسم، كما تم ضبط الدراجة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ضبط شاب وزارة الداخلية تحرش
