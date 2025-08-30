كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك مطبعة غير مرخصة في منطقة المرج بالقاهرة، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والكارنيهات، وترويجها مقابل مبالغ مالية.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهم بإدارة المطبعة لممارسة نشاطه غير المشروع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية موقع المطبعة وألقت القبض على المتهم، وعُثر بحوزته على مجموعة من الأختام وأكلاشيهات بأسماء جهات مختلفة، وهاتفين محمولين، إضافة إلى الأدوات والأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير.



وبفحص الهواتف والأجهزة المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاط المتهم الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



