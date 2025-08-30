الداخلية: ضبط 3499 قضية كهرباء و1200 قضية بالنقل والمواصلات في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار الاستراتيجية الرامية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها، حيث كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الجهود عن ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1200 قضية متنوعة.

كما ضبطت الإدارة 3499 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، و483 قضية في مجالات مختلفة، أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة وتحقيق الأمن في كافة المجالات.

