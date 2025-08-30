كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مواجهة الجرائم الجمركية ومختلف صور التهريب.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط قضية واحدة في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و3 قضايا في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

كما تم ضبط 42 قضية متنوعة، وتنفيذ 312 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بالإضافة إلى ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، فضلًا عن تحرير 3,267 مخالفة مرورية متنوعة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية على جميع المنافذ لتشديد السيطرة ومنع التهريب والجرائم ذات الصلة.

اقرأ أيضا:

نزاع على "شقة" ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تخفف الحكم

تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي 2025-2026.. شروط ومزايا الالتحاق (ذكور – إناث)

قصة ذبح "طفل المهندسين" أمام أولاد عمومته بسوبر ماركت( كواليس صادمة)