كتب ـ علاء عمران:



وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، حملة مُكبرة لملاحقة تجار النقد الأجنبي.



جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت، خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.



اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)