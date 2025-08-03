كتب – صابر المحلاوي:

كشف حسام حسن، والد الشاب الذي لقي مصرعه في حادث الألعاب النارية خلال حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، عن التفاصيل الكاملة للواقعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم".

وأوضح الأب أن ابنه، البالغ من العمر 23 عامًا، لم يكن من حضور الحفل بهدف الترفيه، بل كان يؤدي عمله لكسب قوت يومه، إذ كان يعمل في شركة متخصصة في الألعاب النارية، ويمتلك خبرة تمتد لخمس سنوات في هذا المجال، إلى جانب كونه طالبًا بكلية عين شمس.

وعن لحظة الحادث، قال الوالد إن أسطوانة ألعاب نارية انفجرت، فما كان من ابنه إلا أن "ضحى بنفسه وجرى على الأسطوانة" في محاولة شجاعة منه لاحتواء الموقف ومنع وقوع كارثة أكبر، وهو ما أدى إلى وفاته.

وفيما يتعلق برد فعل الفنان محمد رمضان، ذكر الأب أنه شاهد مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُقدَّم فيه العزاء بشكل عام، لكنه أكد: "عزاء شخصي ما عزانيش"، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ أي اتصال أو تواصل مباشر من الفنان أو من أي جهة أخرى لتقديم واجب العزاء، وأضاف الأب أنه لا يطالب حاليًا بأي تعويضات.